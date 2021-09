Vidi Aldiano Akui Selektif Pilih Teman Dekat, Takut Ditusuk dari Belakang?

PIKIRAN RAKYAT – Nama Vidi Aldiano kini telah dikenal hingga pelosok negeri karena lagu-lagunya.

Popularitas yang kian menjulang tinggi itu, membuatnya dikenal banyak orang. Bahkan banyak yang menginginkan dekat dengannya termasuk meminta menjadi sahabatnya.

Meski begitu, tak ingin terjebak dalam lingkungan pertemanan yang ‘beracun’, Vidi Aldiano baru-baru ini mengungkapkan bahwa ia termasuk orang yang selektif dalam memilih teman dekat.

Tak hanya itu, Vidi Aldiano juga mengaku bahwa sebelum memutuskan akan berteman dekat atau tidak, ia harus terlebih dahulu mengetahui latar belakang dan kekurangan orang tersebut.

“Gue kalau milih teman dekat iya, tapi kalau untuk pilih berteman pertama kalinya gue enggak. Sebenernya gue tuh paling suka ketemu sama orang baru terus pick a little bit of their story gitu loh,” ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Vidi Aldiano mengaku takut termakan hasutan-hasutan yang sangat jauh dari fakta tentang seseorang.

“Karena gue tuh mungkin ornag yang amat sangat jauh dari kata-kata judgement dan sebagainya. Kalau misalkan kata orang ini itu segala macem, gue justru ingin tahu dia kenapa dia begitu,” ucapnya.

“Pasti ada sisi baiknya, pasti ada alasannya. Setiap orang punya cerita masing-masing,” ucap Vidi lagi.