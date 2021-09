'Running Man' Sudah Move On dan Siap Gantikan Posisi Lee Kwang Soo dengan Atlet Voli?

PIKIRAN RAKYAT – Beberapa waktu lalu pecinta acara ragam ‘Running Man’ sempat patah hati usai Lee Kwang Soo yang merupakan salah satu mascot acara tersebut mengundurkan diri.

Baru-baru ini, berhembus kabar bahwa posisi Lee Kwang Soo dalam acara ‘Running Man’ siap diisi oleh seseorang.

Lantas benarkah pihak ‘Running Man’ sudah menemukan pengganti Lee Kwang Soo?

Tepat pada tanggal 19 September 2021, variety show SBS menayangkan cuplikan episode selanjutnya.

Dalam cuplikan tersebut menampilkan atlet Olimpiade Kim Yeon Koung, Kim Hee Jin, Yeum Hye Seon, Oh Ji Young, An Hye Jin, Lee So Young, dan Park Eun Jin yang akan muncul sebagai tamu.

Cuplikan juga memperlihatkan Kim Jong Kook dan Yoo Jae Suk akan berubah menjadi pelatih tim yang ingin merancang pemain rookie terpanas liga.

Namun, negosiasi gaji tidak berjalan semulus yang diharapkan para pelatih, dengan ‘pemain pemula’ yang blak-blakan dengan berani menuntut agar mereka dibayar sesuai dengan nilai mereka.

Begitu permainan dimulai, rekan satu tim Yoo Jae Suk memarahinya karena kesalahannya yang membuat anggota tim lawan senang.