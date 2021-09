Minta Maaf Usai Buat Kegaduhan, Gus Miftah Tanya Satu Hal yang Langsung Dibantah Deddy Corbuzier

PIKIRAN RAKYAT - Deddy Corbuzier secara terbuka meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya belum lama ini.

Pasalnya beberapa waktu lalu Deddy Corbuzier membuat kegaduhan soal komentarnya terhadap santri yang sedang antre vaksin tetapi menutup kupingnya karena ada suara musik. Usut punya usut, santri-santri tersebut adalah para penghafal Al-Qur’an.

Atas komentarnya waktu itu, Deddy Corbuzier meminta maaf kepada publik di akun YouTube miliknya.

“I want to say sorry, saya mau minta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya gob**k saja sudah. Karena mengomentari masalah santri yang tutup kuping. Ya sudahlah itu mah memang saya nya bodoh banget saja pada saat itu,” katanya.

Deddy Corbuzier menyadari komentarnya yang membuat gaduh saat itu tidak melihat situasi dan apa yang terjadi sebenarnya.

“Tidak bisa melihat situasi yang terjadi pada saat itu,” jelasnya. Saya pikir, pada saat itu mereka ini santri-santri sedang mangantre vaksin. Lalu dilarang dengar musik oleh gurunya, tapi gurunya mendengarkan musik, lalu mengambil video santri-santri tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Deddy Corbuzier mengatakan dia tidak punya pengetahuan soal para penghafal Al-Quran atau orang yang sedang menghafal Al-Quran.

“Saya gak punya pengetahuan bahwa mereka itu penghafal Quran, atau sedang menghafalkan Quran, yang saya tahu pada saat itu lagi ngantre vaksin,” ujarnya.