Bukan Ashanty, Aurel Hermansyah Justru Ingat Krisdayanti Saat Bersenang-senang, Ada Apa?

PIKIRAN RAKYAT - Aurel Hermansyah baru-baru ini tengah menikmati babymoon bersama Atta Halilintar di kawasan Lembang, Bandung, Jawa Barat.

Sejuknya udara Kota Kembang membuat Aurel Hermansyah ingin berendam air hangat sambil menikmati pemandangan di dataran tinggi.

Alhasil mama muda ini mengajak sang suami untuk berenang di jacuzzi sebuah resor mewah, tempat dia menginap selama beberapa hari ke belakang.

Baca Juga: Marlina Bongkar 'Percakapan di Atas Ranjang' Sebelum Ayah Taqy Malik Lakukan Dugaan Penyimpangan Seksual

"By the way kita nanti mau jacuzzi," kata Aurel Hermansyah sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube The Atta Family.

Selain bertujuan untuk merilekskan diri, Aurel juga akui bila berendam air panas adalah hobinya sedari dulu.

"Aku tuh dari dulu suka mandi air panas," ucap Aurel Hermansyah pada Atta Halilintar.

Baca Juga: Terima Bantuan Vaksin AS dan Prancis, Menlu Retno: Kita Menangkan Pertempuran

Setibanya di lokasi tujuan, Aurel tampak gembira dan langsung menenggelamkan sebagian tubuhnya ke dalam jacuzzi.