Ernest Prakasa Nyatakan TikTok Melukai Industri Film: Pembiaran Terang-terangan

PIKIRAN RAKYAT - Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa, unggah keluhannya terhadap pembajakan film yang diunggah di platform TikTok.

Ernest Prakasa mengunggah foto tangkap layar salah satu akun TikTok yang memperlihatkan potongan-potongan film dengan berbagai bagian.

Hal ini membuat Ernest Prakasa buka suara terkait pembajakan film melalui media sosial TikTok.

Tak hanya itu, Ernest juga menantang pihak TikTok untuk membuat statement mengakui platform-nya jadi tempat mengunggah film bajakan.

“Saya tantang @tiktokIDN untuk buat statement terbuka soal ini. Akui bahwa platformnya banyak dihuni film bajakan & nyatakan bahwa ada niat untuk memerangi itu,” kata Ernest, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Twitter @ernestprakasa, Sabtu, 18 September 2021.

Selain itu, salah satu netizen mengomentari jika akan ada forum yang di datangi oleh Head of Operations TikTok Indonesia.

“Minggu depan ada forum ini. Harusnya bisa sih diselipin isunya,” tutur netizen pemilik akun @mosyaifan.

Forum tersebut bertemakan Rise Of Vertical Cinema dan mengundang Head of Operations at TikTok Indonesia.