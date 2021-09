Bongkar Alasan Kerap Wara-wiri di Medsos, Marshanda: Kegagalan Gue, Keberhasilan Gue Semua...

PIKIRAN RAKYAT – Andriani Marshanda atau yang akrab disapa Marshanda merupakan salah satu selebriti kondang Tanah Air yang kerap vokal dalam berbagi banyak hal.

Tak hanya lantang untuk menyuarakan kisahnya, Marshanda juga kerap berbagi hal yang menyangkut banyak orang.

Baru-baru ini, Marshanda mengungkapkan bahwa dirinya kerap wara-wiri di media sosial bukan hanya sebagai ajang eksistensi.

“Buat gue, sosmed gue gunakan bukan untuk make sure supaya semua orang tau kalau “gue masih eksis” dengan frekuensi dan konsistensi nge-post yang tinggi. It is quality over quantity. It is making an impact over showing existency,” ucapnya.

Ibu satu anak itu menyebut bahwa dirinya menjadikan medsos menjadi tempat untuk menyebarkan pesan positif bagi banyak orang dari berbagai pengalamannya.

“Gue memilih untuk menggunakan sosmed buat menyebar pesan-pesan yang menggugah hati lo, mempengaruhi cara lo melihat diri lo,” katanya.

“Masalah-masalah lo dan hidup lo dengan cara yang nyata, lebih baik, dengan contoh nyata dari gue,” kata Marshanda lagi.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan bahwa susah senang perjalanan hidupnya dibagikan melalui medsos bisa membuka hati dan pikiran soal sosok ‘Marshanda’ sebenarnya.