Ashraf Sinclair Ulang Tahun, BCL: Selamanya Jadi Bagian dari Diriku

PIKIRAN RAKYAT - Sudah 1 tahun lebih penyanyi Bunga Citra Lestari atau yang akrab disapa BCL ditinggal oleh suaminya, Ashraf Sinclair.

Seperti diketahui, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada 18 Februari 2020 lalu. Hal ini membuat BCL dan keluarga merasakan duka yang mendalam.

Tepat di hari ulang tahun Ashraf pada Sabtu, 18 September 2021, BCL unggah foto bersama sang suami.

Tak hanya itu, BCL juga memberikan ucapan selamat kepada sang suami yang sudah mendahuluinya itu.

“Hey you.. On this special day, i want to say thank you for everything.. You will forever be a part of me and live on in my heart.. Happy birthday (Hai kamu. Di hari yang spesial ini, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Kamu akan selamanya menjadi bagian dari diriku dan hidup di hatiku. Selamat ulang tahun),” ucap BCL, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @bclsinclair, Sabtu 18 September 2021.

Beberapa rekan artis pun memberikan doa untuk almarhum Ashraf melalui kolom komentar unggahan BCL.

“Al fatihah,” ucap @amingisback.

“You both are legend. Al fatihah,” ucap @septriasaacha.