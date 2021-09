Bak Pinang Dibelah Dua, Ayah Sophia Latjuba Disebut Persis Ariel NOAH, Netizen Langsung Salah Fokus

PIKIRAN RAKYAT - Aktris Sophia Latjuba baru-baru ini membagikan potret orangtuanya di Instagram pribadinya pada Kamis, 16 September 2021.

Pada foto yang diunggah Sophia Latjuba, terlihat sang ibu, Anna Muller tampil menawan mengenakan dress warna merah merona.

Sedangkan sang ayah, Azzizurrahman Latjuba, nampak santai duduk di kursi memegang tangan sang istri.

Kemesraan Azzizurrahman dan Anna itu sukses membuat kagum Sophia. Ia bahkan menuliskan kalimat menyentuh dalam unggahan tersebut.

Baca Juga: Viral TikTok: Momen Usai Malam Pertama di Rumah Mertua: Baru Keluar Kamar Langsung...

Menurut ibuna Eva Celia, Aziz dan Anna merupakan sosok orangtua terbaik baginya.

"Aziz (alm) dan Anna Latjuba, 1996. The best parent-power-couple one could ask for," ujar Sophia, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @sophia_latjuba88 pada Jumat, 17 September 2021.

Selain kemesraan orangtua Sophia, netizen justru dibuat salah fokus ketika melihat paras ayah sang artis.

Hal itu tak lain lantaran wajah Aziz bak pinang dibelah dua dengan Ariel NOAH, mantan Sophia.