Disebut Mengolok-olok Santri 'Tutup Telinga', Deddy Corbuzier Terancam Kena Unsubscribe Massal

PIKIRAN RAKYAT - Presenter kondang Deddy Corbuzier kembali menjadi sorotan usai mengomentari fenomena santri hafidz Al Quran, yang menutup telinga saat musik di putar.

Hal ini bermula dari unggahan Diaz Hendropriyono yang menyebut para santri telah mendapatkan pendidikan yang salah karena menutup telinganya saat ada suara musik.

Tak cuma menuding santri dibimbing dengan pendidikan yang salah, Diaz Hendropriyono juga mengasihani santri tersebut karena dituding terlalu berlebihan.

"Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There’s nothing wrong to have a bit of fun!!," kata Diaz Hendropriyono.

Melihat unggahan milik Diaz Hendropriyono, Deddy Corbuzier langsung menanggapi fenomena tersebut.

Alih-alih memberi teguran pada Diaz Hendropriyono, Deddy Corbuzier malah ikut menyebut santri tersebut lebay.

"Mungkin mereka lagi pakai airpod... Terganggu.. Ye kaaaan," ujar Deddy Corbuzier di akun Instagramnya.

Komentar Deddy Corbuzier itu pun langsung dituding sudah mengolok-olok santri hafidz Al Quran yang memegang teguh ajaran gurunya.