Deddy Corbuzier Sebut Susi Pudjiastuti Minta Studio Podcast Diubah Agar Mau Datang: Energinya Buruk

PIKIRAN RAKYAT – Deddy Corbuzier menyebutkan bahwa Susi Pudjiastuti meminta agar studio podcast miliknya diubah sebelum mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu datang.

Hal itu disampaikan dalam Podcast yang ditayangkan di kanal Youtube pribadinya pada Kamis, 16 September 2021.

Deddy Corbuzier membeberkan bahwa Susi Pudjiastuti memberikan beberapa syarat yang ‘lucu tapi seram’ sebelum datang ke podcast miliknya.

Salah satunya adalah dia sempat meminta agar tempat podcast Deddy Corbuzier harus berbeda dari sebelumnya.

Meski tidak membeberkan alasan pasti mengapa Susi Pudjiastuti meminta hal itu, Deddy Corbuzier mengatakan bahwa studionya memiliki energi yang buruk.

“Studionya harus beda dulu, because she said it have a bad energi (karena dia bilang itu memiliki energi yang buruk). Gak bisa ngomong dong? Kan kita gak bisa ngomong dong karena ada apa,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Pernyataan yang tidak dibeberkan secara lebih rinci itu pun langsung dibenarkan oleh Susi Pudjiastuti.

“Bener, bener,” ucapnya.