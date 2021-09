Deddy Corbuzier Ungkap Syarat Susi Pudjiastuti Mau Datang ke Podcast: Lucu tapi Serem

PIKIRAN RAKYAT – Deddy Corbuzier mengungkapkan syarat dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti agar mau datang ke Podcast miliknya.

Hal itu disampaikan dalam Podcast yang ditayangkan di kanal Youtube pribadinya pada Kamis, 16 September 2021.

Menurut Deddy Corbuzier, syarat yang diminta oleh Susi Pudjiastuti tersebut dinilai lucu tetapi juga seram.

“Ini lucu tapi serem, jadi bu Susi ini ke Podcast saya dengan berapa syarat,” katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Deddy Corbuzier.

Mendengar ucapan Deddy Corbuzier, Susi Pudjiastuti pun tidak tinggal diam dan memberikan jawaban.

“This is i love from Deddy (ini yang saya suka dari Deddy), he wants to come to my podcast (dia mau datang ke Podcast saya) kalau saya dateng ke sini dulu,” tuturnya.

Akan tetapi, Deddy Corbuzier membantah hal tersebut sebagai syarat kedatangan mantan Menteri KPP tersebut.

“Bukan itu bu, bukan. Saya gak bisa ngomongnya, entar salah,” ujarnya.