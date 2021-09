Nicki Minaj Sebut Vaksin Covid-19 Bikin Buah Zakar Bengkak, Anthony Fauci Kecam sang Rapper

PIKIRAN RAKYAT - Pakar imunologi asal Amerika Serikat yang menjabat sebagai direktur National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Anthony Fauci mengecam cuitan musisi Nicki Minaj yang mengatakan bahwa efek vaksin Covid-19 menyebabkan testis bengkak dan impotensi.

Fauci mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan vaksin mengakibatkan masalah terhadap organ reproduksi.

"Tidak ada bukti bahwa itu jelas terjadi. Tidak ada alasan mekanistik untuk mengambarkan bahwa itu akan terjadi," katanya, sebagaimana dikutip dari New York Post.

Sebelumnya, Nicki Minaj mengatakan bahwa dirinya masih enggan untuk divaksin. Dia beralasan bahwa masih ingin mencari tahu soal vaksin Covid-19.

My cousin in Trinidad won’t get the vaccine cuz his friend got it & became impotent. His testicles became swollen. His friend was weeks away from getting married, now the girl called off the wedding. So just pray on it & make sure you’re comfortable with ur decision, not bullied