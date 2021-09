Suhaidi Jamaan Bingung Dijuluki Lord Adi, Ternyata Alasannya Bikin Kaget

PIKIRAN RAKYAT - Juara ketiga MasterChef Indonesia season 8, Lord Adi atau Suhaidi Jamaan menceritakan alasan di balik julukannya.

Meskipun nama Lord Adi dikenal luas, tetapi bagi sebagian orang mungkin bingung dengan julukan yang disematkan pada sosok petani cabai asal Tanah Datar, Sumatera Barat itu.

Lord Adi pun mengaku tidak tahu pasti mengapa dirinya diberikan julukan tersebut.

Namun pastinya, julukan tersebut diberikan saat dirinya meminta waktu memasak dikurangi pada Juri.

Lord Adi pun menjelaskan kemungkinan julukan tersebut melekat karena ia berani menentang juri kala itu.

"Juri kasih 60 minute, and then I want it shorter than that, for me terlalu panjang kan," kata Adi, dikutip dari Youtube Deddy Corbuzier pada Selasa 14 September 2021.

"Itulah awal dari semuanya," katanya lagi.