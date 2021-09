Coldplay dan BTS Bikin Kolaborasi, Apakah My Universe Akan Jadi Chart Nomor 1 di Billboard?

PIKIRAN RAKYAT - Boy band asal Korea Selatan (Korsel) BTS mengumumkan bahwa pihaknya akan melakukan kolaborasi musik dengan Coldplay.

Hal tersebut diumumkan melalui akun media sosial resmi milik Coldplay dan BTS.

Coldplay dan BTS membawakan lagu yang berjudul "My Universe".

My Universe akan menjadi lagu ke-10 di album bertema ruang angkasa Coldplay yang akan datang, Music of the Spheres, yang akan dirilis pada 15 Oktober 2021.

Kolaborasi Coldplay dan BTS akan menjadi kolaborasi yang cukup besar dan sukses.

Dalam unggahan akun TikTok @coldplay terlihat BTS dan Coldplay sedang melakukan rekaman lagu My Universe.

"#MyUniverse // Coldplay X BTS // September 24 // @bts_official_bighit #bts #coldplay," kata Coldplay, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari TikTok @coldplay pada Selasa, 14 September 2021.

Video tersebut dapat sambutan baik dari para penggemar keduanya.