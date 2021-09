Ayah Taqy Malik Viral, Salmafina Sunan Bahas Proses dengan Rasa Sakit dan Penghinaan

PIKIRAN RAKYAT - Ayah Taqy Malik, Mansyardin Malik, viral terkait memaksa sang istri siri, Marlina, untuk berhubungan seks yang tak wajar.

Hal ini pun ditanggapi oleh mantan besan Ayah Taqy Malik, yaitu Sunan Kalijaga dalam akun Instagram Story-nya

Tak lama kemudian mantan istri Taqy Malik, Salmafina Sunan, mengunggah status di Instagram story @salmafinasunan.

Taqy Malik dan Salmafina Sunan menikah dengan usia pernikahan seumur jagung, dengan rentetan kisruh yang mengiringinya.

“I know that god can turn our most painful heartache into a beautiful testimony (Saya tahu bahwa Tuhan dapat mengubah sakit hati kita yang paling menyakitkan menjadi kesaksian yang indah),” ujar Salmafina, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram story @salmafinasunan, Senin, 13 September 2021.

Seperti diketahui, jika pascaperceraian Salmafina dengan Taqy Malik, dirinya mendapat banyak hujatan dari warganet.

Salmafina dan Taqy Malik menikah ditahun 2017, pernikahan yang baru terjalin ini harus berakhir di tahun 2018.

Tak hanya itu anak Sunan Kalijaga ini mengatakan jika dirinya sudah menerima proses rasa sakitnya hingga dipandang sebelah mata.