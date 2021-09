Viral 'Jhon Lennon' Unggah Poster Bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda, Netizen: Nama Tengah Dia Asep

PIKIRAN RAKYAT - Unggahan yang dibagikan oleh akun vokalis The Beatles, John Lennon pada Minggu, 12 September 2021 sukses membuat netizen Indonesia geger.

Pasalnya, akun Instagram dari salah satu legenda di dunia musik ini mendadak bagikan sebuah poster berisikan tulisan yang menggunakan Bahasa Indonesia, Sunda, dan Jawa.

"Bayangkan semua orang menjalani kehidupan dengan aman," katanya sebagaimana dikutip dari Instagram @jhonlennon pada Seni, 13 September 2021.

"Bayangkeun sadayana jalmi hirup tengtrem," tuturnya dalam Bahasa Sunda.

"Bayangke kabeh wong urip tentrem," ucapnya dalam Bahasa Jawa.

Tak hanya Indonesia, akun Instagram John Lennon ini juga menggunakan bahasa lain seperti Arab, China, Rusia, Finlandia, Ukraina, Turki, dan masih banyak lagi.

Setelah ditelisik, rupanya sepenggal kalimat yang diunggah dalam berbagai bahasa ini merupakan kutipan dari lirik lagu 'Imagine' yang berbunyi imagine all the people living life in peace yang dirilis pada tahun 1971.