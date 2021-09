Dijerat Bayang Sekte Satanic, Mongol 'Kubur' Sosok Anak Semata Wayangnya demi Selamat

PIKIRAN RAKYAT - Sempat bergabung dengan sekte pemuja setan atau satanic, komedian Roni Imannuel alias Mongol ungkap perjuangannya untuk bertahan hidup.

Hingga detik ini, menurut Mongol, dia masih dijerat bayang-bayang sekte satanic meski sudah lama memutuskan untuk keluar.

Kala itu alasannya keluar lantaran dia menemui sebuah kutipan di lingkungan sekte pemuja setan yang cukup membuatnya syok.

"If you die you not go to heaven but go to hell, (jika kamu mati kamu tidak akan masuk surga tapi masuk neraka)," kata Mongol sebagaimana dikutip dari podcast di kanal YouTube Ngobrol Asix yang diunggah pada 18 Agustus 2021 lalu.

Membaca kutipan tersebut, Mongol dan empat orang lainnya sontak goyah dan mulai mencoba untuk melepaskan diri, namun sayang satu rekannya justru mendadak tewas di kamar hotel.

Cerita itu Mongol beberkan saat berbincang santai dengan Ashanty.

Merespons soal kematian tak wajar orang yang keluar dari sekte satanic, Ashanty kemudian bertanya apa yang membuat Mongol selamat hingga detik ini.