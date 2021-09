Akui Takut Kehilangan Popularitas, Daniel Mananta: Itu Ketakutan Siapa pun

PIKIRAN RAKYAT – Presenter kondang Tanah Air, Daniel Mananta baru-baru ini menyita perhatian publik.

Hal tersebut terjadi usai dia menceritakan momen terberat pernikahannya dengan sang istri, Viola Maria.

Hal terberat yang ia alami dalam rumah tangganya saat ia hampir saja kehilangan sang istri dari dekapannya karena percek-cokan yang terus menggunung hingga akhirnya meledak.

“Itu paling sulit banget buat gue, berantem numpuk dan kejadian gedenya di tahun ke-5 atau di tahun ke-6, that was the biggest challenge, di mana Viola udah sempet hampir (pergi dan nyerah),” ujarnya.

Daniel Mananta bahkan mengaku sudah memikirkan sang istri akan mengambil hak asuh anak jika pernikahan mereka hancur.

Namun, perseteruan pun tak dapat dihindarkan pada saat itu, hingga Daniel dan Viola menangis meratapi nasib rumah tangga mereka yang di ujung tanduk.

Meski begitu, kini kehidupan rumah tangganya lebih kuat dan tangguh setelah perseteruan hebat tu terjadi.

Tak takut lagi kehilangan sang istri dan anak lantaran kehidupan rumah tangga sudah pulih, Daniel Mananta kembali menjadi sorotan setelah mengungkap ketakutan lainnya.