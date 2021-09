Chef Juna Dikabarkan Pamit dari MasterChef Indonesia Sampai Ucap Perpisahan ke Juri, Chef Arnold Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Gelaran MasterChef Indonesia musim kedelapan baru saja berakhir.

Persaingan yang ketat di babak final sukses mengantarkan Jesselyn sebagai pemenang MasterChef Indonesia musim kedelapan.

Sayangnya, sebuah kabar kurang menyenangkan justru mencuat tentang acara yang dipandu Chef Juna Rorimpandey, Chef Arnold Poernomo, dan Chef Renatta Moeloek tersebut.

Pasalnya, Chef Juna ramai dikabarkan pamit dari ajang bakat memasak yang telah membesarkan namanya.

Bukan tanpa alasan, ini bermula dari unggahan Instagram miliknya @junarorimpandeyofficial pada 29 Agustus 2021 lalu.

Memajang potretnya saat final MasterChef Indonesia musim kedelapan, Chef Juna tiba-tiba mengucap perpisahan kepada dua rekannya, yakni Chef Arnold dan Chef Renatta.

Unggahan Chef Juna yang berisi ucapan perpisahan pada Chef Arnold dan Chef Renatta

“Time to say goodbye to @arnoldpo @renattamoeloek and @masterchefina … thank you all crew. Hope joy brings you to the next journey,” kata sang chef dalam keterangan unggahannya.