Sinopsis Film Rings, Teror Horor Hantu Samara Siap Gentayangan Malam Ini.

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang tak tahu teror hantu Samara? setelah sukses lewat fil The Ring (2002) dan The Ring Two (2005), hantu Samara siap bangkit di sekuel ketiga film Rings.

Film Rings yang disutradarai oleh F Javier Gutierrez dan naskahnya ditulis oleh David Louca, Jacob AaronEstes, dan Akiva Goldsman ini berhasil membuat fans ketakutan.

Lewat akting ciamik Matilda Lutz, Alex Roe , Johnny Galecki, Aimee Teegarden, Bonnie Morgan, dan Vincent D'Onofrio film Rings pun kembali mendapat pujian.

Sinopsis Film Rings

Pada 2013, di sebuah pesawat terbang menuju Seattle, seorang pria mengungkapkan bahwa dia telah menonton rekaman video terkutuk Samara Morgan (Bonnie Morgan).

Sampai akhirnya beberapa saat kemudian, teror dari hantu Samara kembali terjadi hingga menyebabkan pesawat tersebut jatuh.

Ada kutukan dalam video tersebut di mana setiap orang yang menontonnya akan meninggal tujuh hari kemudian.

Satu-satunya cara menghindari kutukan adalah dengan copy video tersebut ke orang lain dan membuat mereka ikut menyaksikannya.

