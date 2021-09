Saksikan Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny Cerai, Tekanan Batin Azka Kecil Terungkap

PIKIRAN RAKYAT - Azka Corbuzier jadi saksi terdekat perpisahan antara Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny. Sebagai seorang anak, dia tahu betul apa yang sedang dihadapi oleh kedua orangtuanya kala itu.

Di usianya yang masih belia, Azka dihadapkan dengan kenyataan bahwa dia harus melanjutkan hidup dalam kondisi keluarga yang 'broken home'.

Bahkan sempat terlintas di pikiran Azka kecil hal-hal yang semestinya tak menjadi beban bagi anak-anak seusianya.

Baca Juga: Cium 'Bau Bangkai' Saat Saipul Jamil Muncul di TV, Ernest Prakasa Beri Komentar Menohok

Hal tersebut diuangkap Azka Corbuzier saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Puella Id yang diunggah pada Minggu, 5 September 2021.

Azka berpikir saat itu kehadirannya adalah sebuah ketidakberuntungan bagi hubungan asmara Deddy Corbuzier dan Kalina Ocktaranny.

Azka pun bertanya apakah dia adalah alasan perceraian kedua orangtuanya waktu itu. Namun Deddy Corbuzier dengan tegas membantah pemikiran sang putra sulung.

Baca Juga: 5 Fakta Covid-19 Varian Mu, Waspada Berpotensi Kebal Vaksin

"Aku tanya papa Azka terus papa Azka bilang 'no no no, bukan karena itu, bukan karena itu'. Tapi aku pernah berpikir (aku penyebab perceraian mama papa), karena kan sebelum ada Azka, papa dan mama harusnya baik kan. Terus tapi setelah ada Azka, (mereka) break up," ujar Azka.