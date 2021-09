Agnez Mo: Menjadi Versi Terbaik Diri adalah Bela Negara

PIKIRAN RAKYAT - Musisi Agnez Mo menilai, bela negara dapat dilakukan siapa pun dengan menjadi diri sendiri. Dicontohkan, dengan pengalamannya selama eksis di dunia tarik suara, termasuk saat berkiprah di kancah dunia.

"Aku ngerasa kalau namanya bela negara, itu caranya berbeda-beda," ucapnya dalam acara Ngopi Daring Bela Negara, Kementerian Pertahanan yang disiarkan kanal YouTube Kemhan RI, Jumat 3 September 2021.

"Jadi, bela negaranya itu adalah dengan I try to be the best version of me," tuturnya lagi menambahkan

Ia melanjutkan, sebagai musisi dan sebagai warga negara Indonesia, Agnez Mo berupaya untuk membawa pengaruh bagi sekitar dengan hal yang ia mampu.

“For me, that's my lane. Aku masih bisa jadi influence tanpa harus ada di dunia politik. Aku bisa influence dengan soft influence," kata Agnes Monica Muljoto, nama lengkapnya.

Dirinya lalu menceritakan, banyak orang di luar negeri yang mengetahui dirinya berasal dari Indonesia karena karya-karyanya yang kerap menyelipkan budaya Tanah Air di dalam berbagai hal, seperti pakaian hingga koreografi.

"Dan ternyata di berbagai interview walaupun Aku enggak harus bawa bendera Indonesia, mereka akan sudah bisa ‘melihat lihat bendera Indonesia’ dari muka aku," tuturnya.

Karena itu, bagi Agnez Mo, upaya bela negara zaman sekarang tidak perlu angkat senjata.