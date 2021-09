Maruli Tampubolon Pamer Album Baru 'Kisahku', Thalita Latief Beri Respon Hati Berwarna Merah

PIKIRAN RAKYAT - Sempat menghebohkan dunia musik Amerika Serikat (AS) dengan gebrakannya sebagai artis Indonesia yang populer di negeri paman Sam. Tampaknya belum baru menjadi langkah awal bagi Maruli Tampubolon.

Meski sibuk menjalani peran sebagai pejabat negara di Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), namun kenyataannya jiwa seni Maruli Tampubolon 'meronta' saat dirinya hanya berdiam tanpa karya di bidang musik.

Menurut Maruli, dirinya tidak bisa dipisahkan dengan seni peran dan olah vokal. Dan terinspirasi dari negara Indonesia yang dinilainya memiliki banyak keragaman, Maruli mengkaryakan sebuah album yang mewakili kebhinekaan dengan aransemennya yang beragam.

Lagu-lagu yang dibawakan Maruli, selain menciptakan kebhinekaan dengan rasa Nusantara, juga menjangkau ranah internasional.

Jadi syairnya tidak melulu berbahasa Indonesia, ada beberapa lagu menggunakan bahasa Inggris.

Satu lagu yang cukup mendapat respons publik Amerika, yakni berjudul "Never Stand Alone". Selain itu ada lagu "In Your Presence" dan "Butterfly".

"Saya coba memberikan warna yang cukup variatif di industri musik. Genre cukup berbeda antara satu lagu dengan yang lainnya," ucap Maruli.