Lirik Lagu Wake Me Up When September Ends - Green Day dan Cerita Tragis di Baliknya

PIKIRAN RAKYAT - Setiap memasuki bulan September, lagu "Wake Me Up When September Ends" milik grup musik Green Day selalu jadi perbincangan.

Lagu ini ditulis oleh vokalis Green Day, Billie Joe Armstrong dan bercerita tentang ayahnya.

Pada 1 September 1982, Billie Joe Armstrong kehilangan ayahnya yang meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya.

Dikutip Pikiran-rakyat.com dari Song Facts, Billie Joe Armstrong sempat depresi karena peristiwa itu.

Billie Joe Armstrong berlari dari permakaman menuju rumahnya kemudian masuk kamar dan mengunci pintu.

Ibunya yang cemas mengetuk pintu kamar. Billie Joe Armstrong lalu menjawab, "Wake Me Up When September Ends." (Bangunkan saya ketika September usai).

Berikut adalah lirik lagu "Wake Me Up When September Ends" dari Green Day.

Summer has come and passed

The innocent can never last

Wake me up when September ends