Chef Juna Akui Pernah Diculik hingga Hampir Ditembak: Zaman Dulu...

PIKIRAN RAKYAT – Nama Juna Rorimpandey atau yang akrab disapa Chef Juna sepertinya sudah tak asing di telinga masyarakat Indonesia.

Namanya kian melambung tinggi hingga dikenal hingga pelosok negeri setelah menjadi juri di ajang memasak MasterChef Indonesia.

Baru-baru ini, juri yang dikenal dengan ‘perwatakan’ galak dan sangar itu mampu mencuri perhatian publik.

Pasalnya, Chef Juna mengaku sempat terjerumus dalam pergaulan bebas yang sangat keras saat muda dulu. Bahkan, ia juga mengaku pernah diculik, disiksa, dan hampir ditembak.

“Tapi yang aku denger katanya Juna dulu pernah diculik, pernah disiksa dan hampir ditembak apa yang terjadi?,” ujar Cinta Laura.

Namun, pengakuan lain Chef Juna tak kalah membuat mengejutkan lantaran ia juga pernah melakukan kekerasan semacam itu pada orang lain.

“Itu pada tahun segitu, '90 awal, itu memang banyak terjadi. Pergaulan pada saat itu memang banyak seperti itu, dan it goes both ways ya, jadi bukan hanya aku yang pernah digituin, tapi kita juga pernah gituin orang,” ucap Chef Juna.

“Zaman dulu kalau kita tidak suka sama orang, ya biasalah diambil dari rumahnya. It was violent time (Itu waktu yang kejam),” ucapnya lagi.