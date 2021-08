Akui Mau 'Mati' usai Dituding Selingkuh dari Kenang Mirdad, Tyna Kanna Akhirnya Buka Suara

PIKIRAN RAKYAT - Belum lama ini rumah tangga anak Lydia Kandou, Kenang Mirdad dan istrinya Tyna Kanna tengah dihantam kabar kurang sedap.

Pasalnya, sang istri, Tyna Kanna ramai diisukan main serong di belakang Kenang Mirdad. Isu perselingkuhan Tyna Kanna itu pun kian menguat ketika kedua saudara iparnya, Nana dan Naysila Mirdad ikut bereaksi.

Tak cuma ditanggapi oleh Naysila Mirdad dan Nana Mirdad, isu perselingkuhan Tyna Kanna bahkan sudah sampai di telinga sang mertua, Lydia Kandou.

Kini nasib rumah tangga Tyna Kanna dan Kenang Mirdad pun tak pelak jadi pertanyaan.

Baca Juga: Tyna Kanna Mirdad Diisukan Selingkuh, Nana Mirdad dan Naysilla Mirdad Langsung Unfollow?

Setelah hampir sepekan bungkam, Tyna Kanna akhirnya muncul di tengah-tengah sorotan media.

Tyna Kanna terlihat menyapa para followers-nya dengan membagikan potret dirinya bersama sebuket bunga.

Unggahan milik Tyna Kanna di Instagram.

"Hei, apa kabar kalian?. Wishing you all in a good health," kata Tyna Kanna seperti dikutip dari akun Instagram tynakannamirdad.