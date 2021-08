Adhisty Zara Terlibat Cinta Segi Empat di Live With My Ketos

PIKIRAN RAKYAT - Cinta, kompetisi, pemberontakan, dan makanan menjadi tema yang mewarnai Vidio Original Series terbaru Live With My Ketos yang dibintangi Adhisty Zara, Arbani Yasiz, Arya Vasco, dan Maria Theodore.

Serial yang dikemas delapan episode ini mulai tayang di Vidio, Selasa, 31 Agustus 2021.

Kisah Live With My Ketos diadaptasi dari cerita Wattpad milik Matcharay yang terinsiprasi dari novel Regal karya d_Lisnawaty.

Pada trailer berdurasi 1 menit 55 detik ditampilkan dua karakter utama, yaitu Gabriela/El (Adhisty Zara) dan Alvaro/Al (Arbani Yazis).

Alvaro adalah ketua Osis di sekolah kejuruan. Dia populer, ganteng, dan banyak penggemar.

Sementara itu Gabriel adalah cewek galak dan pemimpin gank anti cinta. Gank anti cintanya Gabriel mulai tidak kuat menghadapi otoriter Gabriel yang melarang anggota pacaran, sehingga menyusun rencana supaya Gabriel merasakan jatuh cinta dan menghapus aturan ajaib itu.

Bekerja sama dengan ganknya Alvaro, mereka mengatur strategi supaya Gabriel dan Alvaro saling jatuh cinta.

Sebuah usaha yang tidak mudah karena Gabriel anti cinta plus anti Alvaro.

Gabriel mulai memiliki perasaan yang beda justru kepada cowok yang bernama Rangga (Arya Vasco).