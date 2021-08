Melanie Putria Dilamar di Helikopter, Sebut Kisah Cintanya Bak di Negeri Dongeng

PIKIRAN RAKYAT - Artis sekaligus Putri Indonesia 2002, Melanie Putria baru saja dilamar oleh sang kekasih.

Tidak seperti lamaran biasa, Melanie Putria dilamar dengan sangat romantis oleh Aldico Sapardan di helikopter beberapa waktu lalu.

Melanie Putria baru-baru ini ungkap perasaan pada saat dilamar oleh calon suaminya itu.

Seperti diketahui Melanie Putria adalah mantan istri dari vokalis dari grup musik Maliq & D'Essentials, Angga Puradiredja.

Baca Juga: Pernikahan Masih Seumur Jagung, Rizky Billar Mendadak Diultimatum Ibunda Lesti Kejora, Ada Apa?

“Beberapa sahabat bertanya lewat DM. Rasanya gimana sih jatuh cinta lagi? Nggak pernah kebayang dan nggak pernah berharap bisa punya kesempatan merasakan nikmat sebahagia ini, jawabku,” ujar Melanie Putria, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @melanieputria yang diunggah Jumat, 27 Agustus 2021.

Melanie mengatakan bahwa dulu dia percaya cerita di negeri dongeng yang memiliki akhir bahagia.

“Aku dulu percaya akan negeri dongeng. When I was a little girl, I’m obsessed with Princesses. Aku tumbuh sebagai perempuan yang percaya akan kalimat Live Happily Ever After. Pandanganku akan cinta, bagai di fairy tale. Dulu,” ucap Melanie.

Seiring berjalannya waktu Melanie merasa perlu realistis dan ini adalah kehidupan yang nyata.