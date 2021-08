Lirik Lagu Tell Me - Jharna Bhagwani, Kisahkan Hubungan Toxic hingga Jadi Tren Baru di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Setelah sukses dengan Lathi, personel Weird Genius, Eka Gustiwana kembali berkolaborasi dengan selebgram Jharna Bhagwani dalam single terbaru berjudul Tell Me.

Bersamaan dengan peluncuran lagu Tell Me, Jharna Bhagwani membuat sebuah challenge dengan transisi gaya khasnya kepada para pengikutnya di media sosial.

Lagu bertempo up beat ini menjadi salah satu lagu yang sedang hype di kalangan pengguna TikTok.

Tak hanya challengenya yang menarik, lagu Tell Me ini juga mengisahkan kisah seseorang yang ingin keluar dari bayang-bayang hubungan toxic.

Berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkumkan untuk Anda, Lirik Lagu Tell Me - Jharna Bhagwani

Lirik Lagu Tell Me - Jharna Bhagwani

I'll do all the things you like

Your life could be paradise with me baby

(Was it all a lie)