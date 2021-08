Enggan Ditinggal, Doa Azka Corbuzier untuk Deddy Tak Pernah Berubah Sejak Kecil

PIKIRAN RAKYAT - Azka Corbuzier ceritakan kesedihannya melalui kanal YouTube Deddy Corbuzier, saat mengingat kondisi sang Ayah sempat kritis.

Azka Corbuzier bahkan rela menemani Deddy dan tidak peduli jika dirinya terpapar Covid-19.

Tak hanya itu doa Azka Corbuzier untuk Deddy Corbuzier menjadi sorotan publik.

Hal ini lantaran doa Azka Corbuzier untuk Deddy, tidak pernah berubah sejak dirinya kecil.

Baca Juga: Vaksin Sinovac Mulai Diragukan, dr. Reisa Broto Asmoro Beri Testimoni

Azka pernah mengatakan pada saat dirinya usia 9 tahun, di acara televisi, bahwa dirinya ingin bersama sang Ayah selamanya.

Ia selalu memanjatkan doa agar sang Ayah tidak meninggal dunia lebih dulu.

“I wish I will be with you forever in my life and I don’t want you die,” ucap Azka Corbuzier, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui TikTok Deddy Corbuzier, Rabu, 27 Agustus 2021.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Lemas Bukan Main Tahu Azka Nekat Covidkan Diri demi Menemaninya

“Aku berharap aku akan bersamamu selamanya dalam hidupku dan aku tidak ingin kamu mati”.