Lirik Lagu dan Chord Gitar Here's Your Perfect - Jamie Miller: Give My Last Hello...

PIKIRAN RAKYAT - Lagu terbaru bergenre melow kembali dirilis Jamie Miller. Lagu Here’s Your Perfect yang dinyanyikan oleh Jamie Miller ini mengisahkan perjalanan cinta yang tak berakhir mulus.

Tak cuma menyajikan nada dan lirik yang menyentuh, Jamie Miller juga menyimpan fakta di balik penulisan lagu Here's Your Perfect.

Jamie mengaku, dia menulis lagu Here's Your Perfect saat sedang patah hati.

Karena liriknya yang begitu dalam, lagu Here's Your Perfect viral di media sosial, khususnya di media platform TikTok.

Berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkumkan untuk Anda, Lirik Lagu dan Chord Gitar Here's Your Perfect - Jamie Miller

(Verse 1)

F#

I remember the day

F# Bbm

Even wrote down the date, that I fell for you (Mm-hmm)

D#m

And now it's crossed out in red

C# B

But I still can't forget, if I wanted to