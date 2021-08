Cekcok dan Hampir Kehilangan Viola Maria, Daniel Mananta: Terbesit Dia Pergi Sama Anak-Anak

PIKIRAN RAKYAT - Presenter Daniel Mananta mengaku pernah bertengkar hebat dengan istrinya, Viola Maria sampai hampir menghancurkan rumah tangganya.

Kejadian tersebut dialami Daniel Mananta saat memasuki tahun pernikahan kelima dan keenam.

"Berantem numpuk dan kejadian gedenya di tahun kelima atau di tahun keenam, that was the biggest challenge, di mana Viola udah sempet hampir (pergi dan nyerah),” ujarnya, dikutip dari TS Media Rabu 25 Agustus 2021.

Pertengkaran hebat tersebut membuat Daniel Mananta berpikir Viola Maria akan membawa anak-anaknya dan pergi meninggalkan dirinya.

"Di otak gue terbesit sebuah pikiran kalau Viola akan ngambil dua anak kita dan dia akan pergi ke Jerman dan udah, that's the end of our marriage,” tuturnya.

Meski hampir rubuh, Viola Maria rupanya mengatakan hal yang membuat Daniel Mananta tersadarkan.

Perkataan Viola Maria tersebut membuat Daniel Mananta menangis sejadi-jadinya.