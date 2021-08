Ketika The Rolling Stones Ungkap Alasan Batal Konser di Indonesia pada 2003

PIKIRAN RAKYAT - Band legendaris, The Rolling Stones, tengah berduka usai penggebuk drum Charlie Watts meninggal dunia, 24 Agustus 2021.

Band rock n roll tersebut, sempat memasukkan Indonesia dalam bagian dari tur keliling dunia.

Namun kemudian, band yang telah lama ditunggu para penggemarnya di Tanah Air, menyatakan tidak bersedia. Apa pasal?

Berita kedatangan The Rolling Stone ke Jakarta memang sudah terdengar sejak akhir 2002, berkaitan dengan permintaan Indonesia dalam rangkaian Bali for The World.

Itu sejalan dengan agenda pemerintah memulihkan citra Indonesia di mata dunia, usai insiden bom Bali yang memilukan.

Namun, kabar kepastian pementasan grup band yang telah berusia 40 tahun itu mulai terungkap setelah pihak promotor, Original Production menerima konfirmasi dari pihak manajemen dan agensi konser The Rolling Stones.

OP menyatakan bahwa grup rock tersebut tidak bersedia tampil di Jakarta.

“Mereka sudah memutuskan untuk mengakhiri tur di Asia pada 14 April (2003) di Bangalore (India). Konser di New Delhi (India) mereka batalkan,” kata Tommy Pratama, S.E., Direktur Original Production (OP).