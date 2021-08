Sempat Terlibat Debat Sengit dengan Istrinya, Daniel Mananta: Kita Sudah Hancur Banget

PIKIRAN RAKYAT – Presenter kondang Tanah Air, Daniel Mananta baru-baru ini menceritakan momen terberat pernikahannya dengan sang istri, Viola Maria.

Hal terberat yang ia alami dalam rumah tangganya saat ia hampir saja kehilangan sang istri karena percek-cokan yang terus menggunung hingga akhirnya meledak.

“Itu paling sulit banget buat gue, berantem numpuk dan kejadian gedenya di tahun kelima atau di tahun keenam, that was the biggest challenge, di mana Viola udah sempet hampir (pergi dan nyerah),” ujarnya.

Daniel Mananta juga mengaku udah memikirkan bahwa sang istri akan mengambil hak asuh anak jika pernikahan mereka hancur.

"Well, kita berantem gede-gedean. Dipikiran gue, walaupun ini enggak terjadi, tapi di otak gue terbesit sebuah pikiran kalau Viola akan ngambil dua anak kita dan dia akan pergi ke Jerman dan udah, that's the end of our marriage,” tuturnya.

Namun, perseteruan pun tak dapat dihindarkan pada saat itu, hingga Daniel dan Viola menangis meratapi nasib rumah tangga mereka yang di ujung tanduk.

“Tapi, setelah kita udah ancur banget, gue udah nangis, Viola nangis, udah berantakan banget pernikahan kita. Kita mungkin bisa bilang kayak gelas udah dipecahin sepecah-pecahnya, udah retak banget,” kata Daniel Mananta.

Bahkan, presenter hits itu mengatakan kepada istrinya bahwa pernikahan mereka sudah tidak akan bisa seperti dahulu lagi.