Mengenang Charlie Watts, Berikut 5 Lagu The Rolling Stones yang Melegenda

PIKIRAN RAKYAT - Pada Selasa, 24 Agustus 2021 dunia kehilangan salah satu drummer kesayangan, Charlie Watts dari The Rolling Stones.

Charlie Watts meninggal di usianya yang ke 80 tahun di rumah sakit London.

Selama ini, Charlie Watts telah menjadi roda penggerak dalam band legendaris The Rolling Stones selama hampir 60 tahun.

Meskipun Charlie Watts bukan anggota pendiri The Rolling Stones, dengan The Stones merekrutnya setahun setelah pembentukan mereka, begitu mereka menemukan Watts, mereka tidak perlu mencari lagi.

Pria kelahiran 2 Juni 1941 itu menyebut aliran musik jazz telah mempengaruhi sebagian besar gaya permainan drumnya.

Berikut 5 lagu yang membuktikan jika Charlie Watts drummer yang melegenda, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Far Out.

Sympathy For The Devil

Sympathy For The Devil adalah mahakarya Charlie Watts yang memungkinkan pendengar untuk menikmatinya dalam cara yang berbeda.

Lagu ini dianggap sebagai salah satu kreasi terbesar The Stones. Selain itu, lagu ini tetap menjadi salah satu lagu pembuka album paling tangguh yang pernah ada, dengan 'Sympathy For The Devil' memulai pesta di Beggars Banquet.

