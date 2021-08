Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J, Kisahkan Pilunya Cinta Bertepuk Sebelah Tangan

PIKIRAN RAKYAT - Panggung hiburan tanah air kembali diramaikan dengan artis pendatang baru, Kaled J dengan single terbarunya berjudul It's Only Me.

Lagu yang dinyanyikan oleh Kaleb J ini sedang tren di platform TikTok. Tak heran bila lagu It's Only Me ini masuk dalam jajaran trending YouTube.

Berikut telah Pikiran-Rakyat.com rangkumkan untuk Anda, Lirik Lagu It's Only Me - Kaleb J

Verse:

Selama ini

Ribuan hari

Kudekat denganmu

Lewati berbagai hal, ku ada di sisimu



Tanpa kau tahu perasaanku padamu

Sendiri ku berharap

Memberi kasih walau tak kembali



Chorus:

I maybe not yours and you're not mine

(Aku mungkin bukan milikmu dan kamu bukan milikku)

But i'll be there for you when you need me

(Tapi aku akan ada untukmu saat kamu membutuhkanku)

It is only me

(Ini hanya aku)

Believe me girl, it's only me

(Percayalah padaku gadis, itu hanya aku)

Yeah, it's only me

(Ya, hanya aku)

I will always be the one, who pull you up

(Aku akan selalu menjadi orang yang menarikmu ke atas)