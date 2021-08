Hampir Berpapasan dengan Malaikat Maut, Deddy Corbuzier Mulai Aktif ke Gym Lagi

PIKIRAN RAKYAT – Deddy Corbuzier saat ini tengah menjadi topik utama pemberitaan di industrI hiburan Tanah Air.

Bagaimana tidak? Setelah hampir dua minggu pamit dari segala media sosial, Deddy Corbuzier kembali muncul dengan membawa kabar yang mengejutkan.

Deddy Corbuzier mengungkapkan alasannya menghilang dari dunia hiburan adalah karena ia sempat sakit serius dan hampir bertemu dengan malaikat maut.

“Mohon maaf saya baru bisa memberitahu keadaan sebenarnya pada masyarakat. Intinya dua minggu saya break semua nya karena saya Hrs konsentrasi pada kesehatan saya. Saya sakit,” kata Deddy Corbuzier.

“Kritis, hampir meninggal karena badai Cytokine, lucu nya dengan keadaan sudah negatif. Yes it's covid.

Tanpa gejala apapun tiba tiba saya masuk ke dalam badai Cytokine dengan keadaan paru paru rusak 60% dalam dua hari,” ujarnya.

Baru-baru ini, Deddy Corbuzier kembali menjadi bahan sorotan berbagai elemen masyarakat.

Pasalnya, belum lama selamat dari jemputan malaikat maut, Deddy Corbuzier langsung memutuskan untuk kembali melakukan olahraga di gym.

“Anyway, thank you for everyone concern. I'm already back on the gym walaupun latihan masih belum bisa ngapa-ngapain, napas masih susah dan sebagainya,” ujar Deddy Corbuzier.