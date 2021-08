Bahas Soal Perceraian, Wulan Guritno: Sejujurnya Saya Gak Mau...

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu, rumah tangga Wulan Gurito dengan Adilla Dimitri sempat jadi perhatian publik.

Seperti diketahui, Wulan Guritno resmi menikah dengan Adilla Dimitri pada tahun 2009 silam.

Wulan Guritno dan Adilla Dimitri sendiri sudah menjalin rumah tangga selama 11 tahun lamanya. Namun, pernikahan keduanya harus kandas di bulan April 2021.

Saat ditanya oleh Anang Hermansyah soal perasaannya yang saat ini harus menyendiri, wanita berusia 40 tahun ini mengatakan bahwa menjalani hidup tanpa pasangan itu tidak enak.

“Sendiri pasti gak enak, the end of the day you need someone to go old together,” ucap Wulan Guritno, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui YouTube Ngobrol Asix, Minggu, 22 Agustus 2021.

Tak hanya itu, dari hati terdalam Wulan Guritno juga mengatakan jika sebenarnya dia pun tidak mau bercerai.

“Sejujurnya saya gak mau cerai mas Anang, siapa sih yang mau,” ucap Wulan.

Lebih lanjut Wulan Guritno mengaku bahwa keputusan bercerai adalah kebaikan untuk dia dan Adilla Dimitri.