Ashanty Beri Selamat kepada Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar: Bentar Lagi Semua Jadi Oma Opa, Tante dan Om

PIKIRAN RAKYAT - Kebahagiaan datang dari pasangan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Keduanya memberi kabar bahagia atas kehamilan kedua Aurel Hermansyah yang saat ini sudah memasuki usia kandungan ke 3 bulan.

Kebahagiaan ini pun dirasakan oleh Ashanty yang menantikan kehamilan dari Aurel Hermansyah.

Ashanty juga mengunggah video USG dari kandungan Aurel Hermansyah.

"A baby is a blessing. A gift from heaven above, a precious little angel to cherish and to love. This baby will have so much love from us, our first grandchild, and our precious. I cant wait to meet u because i already love u," ucap Ashanty, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @ashanty_ash, Sabtu, 21 Agustus 2021.

"Seorang bayi adalah berkah. Hadiah dari surga di atas, malaikat kecil yang berharga untuk dihargai dan dicintai. Bayi ini akan memiliki begitu banyak cinta dari kami, cucu pertama kami, dan kami yang berharga. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu karena aku sudah mencintaimu." sambungnya.

Tak hanya itu Ashanty pun memberikan ucapan selamat kepada Atta Halilintar, Krisdayanti, serta keluarga Halilintar.

"Selamat abang @attahalilintar dan kaka sayang @aurelie.hermansyah semoga lancar sampai persalinan doa kita selalu menyertai. Selamat juga buat umi @genifaruk dan pak @halilintarasmid, dan keluarga besar, juga buat mimi @krisdayantilemos dan keluarga besar," tutur Ashanty.