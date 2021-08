Aurel Hermansyah Hamil Lagi, Krisdayanti dan Ashanty Berbalas Selamat di Kolom Komentar

PIKIRAN RAKYAT - Pasangan selebritas Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar baru-baru ini membagikan kabar bahagia dari rumah tangganya.

Jika sebelumnya mereka telah mengalami kejadian yang tidak diinginkan, karena Aurel Hermansyah mengalami keguguran, kali ini, Atta dan Aurel mengabarkan kabar kehamilan kedua.

Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar membagikan kabar bahagia atas kehamilan kedua Aurel melalui akun Instagram @attahalilintar dan @aurelhermansyah.

Ikut menyambut kehamilan kedua Aurel Hermansyah, sang ibunda, Krisdayanti, turut membagikan kabar bahagia itu dengan menunggah foto Atta dan Aurel beserta hasil pindai USG rahim Aurel.

Krisdayanti pun memanjatkan syukur atas apa yang telah dikaruniakan kepada Aurel Hermansyah.

"Masya Allah Tabarakkallah. They’re now ready to announce how luckiest they’re going to be chosen as a parents. Terimakasih atas hujan berkah dari MU yaRabb untuk kesemua anak anakku tanpa terkecuali Aurel Atta ,jiel,amora,kellen semua besar dan hebat. Alhamdulillah," ujar Krisdayanti, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @kridayantilemos, Sabtu, 21 Agustus 2021.

"Terimakasih Mama & Mae karena mendoakan dan melengkapkan ku sebagai ibu yang segera akan menjadi seperti mama & Mae," sambung Krisdayanti.

