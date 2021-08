Wajah Rossa Terpampang di Times Square New York, Najwa Shihab: Membanggakan Banget

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu diva Tanah Air, Rossa baru-baru ini membuat bangga Indonesia usai wajahnya terpampang di Times Square, New York.

Sebelum Rossa, wajah Brian Imanuel, Nadin Amizah, hingga Raisa pun sempat terpampang di Times Square, New York.

Rosa terlihat bangga dengan mengunggah potret dirinya di billboard Times Square, New York.

"Yes that's your girl on the giant billboard! I'm your Spotify Equal Artist," ujar Rossa, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @itsrossa910 pada Rabu, 18 Agustus 2021.

Unggahan Rossa pun kemudian dibanjiri pujian oleh penggemar dan beberapa rekan artis, salah satunya dari presenter sekaligus jurnalis Najwa Shihab.

"Yeay membanggakan banget," ucap @najwashihab.

"Wow keren banget teh @itsrossa910," ucap @arianinismaputri.

"Proud of you my twin!," ujar @prillylatuconsina96.