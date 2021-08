Terpikir untuk Mengadopsi Anak, Cinta Laura: Banyak yang Terlantar di Luar Sana

PIKIRAN RAKYAT - Cinta Laura belakangan menyita perhatian publik usai mengungkapkan belum ada keinginan untuk menikah, meski usianya yang hampir menginjak 28 tahun.

Meski begitu, pemikirannya justru telah jauh melampaui soal pernikahan, dan memikirkan soal anak.

Cinta Laura mengaku berpikir keras jika harus melahirkan, lantaran ia sangat tahu pasti bahwa populasi manusia saat ini sudah sangat banyak.

Oleh karena hal itu, ia berpikiran untuk mengadopsi anak-anak yang sudah tidak memiliki keluarga.

Baca Juga: Marak Oknum Pendamping Sunat Bansos Covid-19, Kemensos: Gaji Mereka Setara UMR

“Aku orangnya sangat pragmatis, dan aku suka melihat fakta. Dunia kita sangat over populated, terlalu banyak manusia yang tinggal di dunia ini,” kata Cinta Laura.

“Kenapa aku harus melahirkan satu manusia lagi kalau aku bisa mengadopsi anak yang nggak punya siapa pun (yang) menjaga mereka dan menyayangi mereka. Banyak anak di luar sana yang terlantar, I need to help them,” ujarnya.

Bahkan Cinta Laura sudah menebak jalan pikiran masyarakat Indonesia soal mengadopsi anak.

Menurutnya, masih banyak yang percaya stigma bahwa kasih sayang kepada anak angkat tidak akan bisa melebihi sayang untuk anak kandung.