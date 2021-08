Chef Arnold Bantah Prank Peserta MasterChef Indonesia: Tidak Ada yang Lucu

PIKIRAN RAKYAT - Acara pertandingan memasak MasterChef Indonesia saat ini ramai diperbincangkan usai Chef Arnold Poernomo disebut menjahili salah satu kontestan.

Hal itu berawal dari YouTube yang diunggah oleh kanal MasterChef Indonesia yang memberi judul video "KENA PRANK!! Jenny Dibuat Menangis Oleh Chef Arnold".

Arnold Poernomo mengatakan, kejadian tersebut bukan prank dan menurutnya tidak ada yang lucu.

Lebih lanjut Arnold Poernomo menegaskan bahwa penjudulan dalam video itu salah.

"Tidak ada yang PRANK. Tidak ada yang lucu, tidak ada yang ketawa. Dan ini judul yang SALAH. Proses taping-on air itu lumayan panjang," tutur Chef Arnold, dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @arnoldpo yang diunggah pada Selasa, 10 Agustus 2021.

Chef Arnold pun mengunggah tangkap layar dari judul video di kanal YouTube MasterChef Indonesia dan menanggapinya dengan cukup serius.

"Apa yang sudah tayang sudah terlanjur tayang dan disayangkan beberapa hal yang ter-twist. Prosesnya lama dan cuma ditayangkan beberapa jam. What is done is done," ujar Arnold.

Diketahui, dalam video YouTube yang diunggah kanal MasterChef Indonesia ini memperlihatkan adegan salah satu kontestan bernama Jenny tengah dipanggil oleh Chef Arnold.