Heboh Amanda Manopo Diduga Cinlok dengan Evan Sanders, Hubungan Mulai Go Public?

PIKIRAN RAKYAT – Nama aktris muda, Amanda Manopo kian hari kian melambung tinggi di kancah hiburan Tanah Air.

Maka tak ayal jika kini segala aspek kehidupannya terus dikulik dan dijadikan konsumsi publik.

Salah satu yang kerap disorot dari kehidupan Amanda Manopo adalah kisah asmaranya.

Seperti diberitakan sebelumnya, usai putus dengan Billy Syahputra, Amanda Manopo diketahui lebih memilih untuk menjadi jomblo.

Namun, belum lama ini Amanda Manopo keciduk netizen yang seolah memberikan sinyal, bahwa dirinya telah move on dan bersiap untuk melangkah ke hubungan yang baru.

Usut punya usut, kehebohan itu terjadi usai Evan Sanders mengunggah sebuah video yang berisikan soal percintaan.

Evan Sanders menyinggung soal harus rela melepas seseorang yang dicintai, dari pada bertahan dalam kesakitan.

"Jadi intinya, memang sakit untuk melepaskan, tapi terkadang jauh lebih sakit ketika harus bertahan. So good luck and enjoy the love," ucap Evan Sanders.

