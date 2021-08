Ulasan Film 'Masters of the Universe: Revelation'

PIKIRAN RAKYAT - Film animasi yang berjudul he-man and the masters of the universe adalah salah satu animasi yang sangat terkenal pada tahun 1980. Serial televisi ini mulai tayang pada tahun 1983-1985. Saking populernya, serial ini merambah ke berbagai media lain seperti mainan, komik, bahkan film live-action yang dibintangi oleh Dolph Lundgren pada tahun 1987.

Kini, serial animasi ini kembali di hidupkan oleh kevin smith yang mana saat ini ia menjadi sutradar dari serial film animasi ini dan di tayangkan di netflix. Serial He-Man baru terdiri dari lima episode dan merupakan bagian pertama dari total sepuluh episode yang direncanakan. Berjudul 'Masters of the Universe: Revelation', Kevin Smith membuat serial baru ini sebagai sekuel langsung dari serial animasi asli yang berakhir pada 1985. Jika anda ingin menonton film seru lain bisa mengunjungi lk21 yang merupakan website penyedia streaming film terbaik.

Film dibuka ketika Mark Hamill yang memerankan sebagaiSkeletor musuh Chris Wood yang memerankan He-Man yang bisa memiliki akses masuk menuju Kastil Grayskull dan berhasil mendapatkan bola ajaib yang akan memberinya kekuatan semua sihir di alam semesta. Seperti biasa, He-Man dan teman-temannya datang untuk menyelamatkan Kastil Grayskull.

Namun, selama konfrontasi, baik He-Man dan Skeletor keduanya terbunuh dan bola ajaib dihancurkan bersamanya. Cerita melompat ke beberapa tahun berikutnya ketika Sarah Michelle Gellar yang memerankan Teela, seorang yang pernah menjadi pengalawal kerajaan telah menjadi tentara bayaran. Ia mencoba untuk mencari potongan kekuatan pedang yang terbelah dua saat di pertempuran grayskull. Pencariannya ini bukan hanya untuk bisa menyelamatkan eternia serta kekuatan sihir yang telah hilang, namun juga untuk bisa menyelamatkan seluruh dunia.

Baca Juga: Hijrah Saat Pandemi 2021, dari Apa Menuju Apa?

Pada intinya, seri He-Man adalah cerita sederhana tentang kebaikan versus kejahatan, dengan He-Man menjadi baik di satu sisi dan Skeletor menjadi orang jahat di sisi lain. Ide cerita menggabungkan pertarungan pedang dan elemen sihir dan sci-fi ke dalam kisah planet dan ras lain di alam semesta.

Identitas sebenarnya dari He-Man adalah Pangeran Adam dari Eternia yang merupakan putra dari Raja Randor dan Ratu Marlena yang merupakan pemimpin kerajaan eternia. Penyihir yang berasalh dari Kastil Grayskull memberi Adam kekuatan untuk berubah menjadi He-Man melalui Sword of Strength.

Dalam melindungi Kastil Grayskull, He-Man mendapat bantuan dari teman-temannya, Battle Cat (bentuk kekuatan super dari harimau hijau peliharaan pengecut Adam bernama Cringer) dan kemudian ada Man-At-Arms, Teela, dan Orko. Bersama-sama, mereka merupakan para Penjaga di Kastil Grayskull dan mereka juga memiliki tugas untuk melindungi Grayskull dari segala ancaman jahat Skeletor dan prajuritnya dari Gunung Ular.

Menghidupkan kembali serial yang dulu populer seperti He-Man bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan mudah. Karena selain menarik penggemar lama, ia juga harus bisa menarik perhatian penggemar baru.