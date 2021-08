Bebas Usai Rehabilitasi, Reza Artamevia Langsung Boyong 2 Anaknya Bersimpuh di Makam Adjie Massaid

PIKIRAN RAKYAT - Penyanyi senior Reza Artamevia mengajak dua putrinya, Zahwa Massaid dan Aaliyah Massaid, ke TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan pada 7 Agustus 2021 kemarin.

Bukan tanpa alasan, Reza Artamevia mengajak dua putrinya ke TPU Jeruk Purut untuk berziarah ke makam mendiang ayah mereka, Adjie Massaid.

Reza Artamevia dan dua putrinya berziarah sembari memperingati hari ulang tahun Adjie Massaid, yang jatuh pada Sabtu, 7 Agustus 2021 kemarin.

Momen tersebut diunggah Reza di akun Instagram pribadinya, dan menjadi sorotan publik.

Baca Juga: Bukan Glenca Chysara dan Rendi Jhon Saja, 2 Pemain Ikatan Cinta Lainnya Juga Terlibat Cinlok, Siapa Dia?

Reza nampak bersimpuh di sisi makam sang mantan suami, bersama Aaliyah dan Zahwa.

Di kolom caption, Reza mengungkapkan kerinduannya pada sang mantan suami.

"Me, Adjie and our daughters (Saya, Adjie, dan anak kami)," ujar Reza, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @rezaartameviaofficial.