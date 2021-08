Amanda Manopo Pamer Perut Buncit Hamil, Warganet Sukses Dibikin Cengar-cengir

PIKIRAN RAKYAT - Amanda Manopo sukses menyita perhatian publik setelah kedapatan mengunggah foto dirinya dengan perut buncit, khas wanita yang sedang hamil.

Amanda Manopo kepergok mengunggah tiga foto sekaligus di akun Instagram pribadinya.

Di kolom caption, Amanda Manopo bahkan menuliskan kalimat manis, yang sukses membuat warganet tersipu saat membacanya.

"To my son. Never forget that i love you. Life is filled with hard times and good times," ujar Amanda, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram pribadinya.

"Learn from everything you can. Be the man i know you can be. -mom," katanya.

Meski kehamilan tersebut hanya untuk kebutuhan sinetron Ikatan Cinta, mantan kekasih Amanda Manopo ini sukses menuai pujian dari warganet.

Manda terlihat sangat totalitas memerankan ibu hamil, dengan gesture yang tepat.

Bahkan saking mendalami perannya, Manda sering berperan sebagai ibu hamil saat berada di belakang layar.