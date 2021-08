Venom dan Carnage: 14 Karakter Symbiote Terkuat Marvel Universe

PIKIRAN RAKYAT - Venom mungkin merupakan salah satu musuh Spiderman yang lebih kuat, tapi dia bukan satu-satunya karakter symbiote dalam seri Marvel Universe.

Venom baru-baru ini kembali menjadi perbincangan publik dengan hadirnya triler Venom:Let There Be Carnage.

Untuk lebih tahu siapa dan bagaimana karakter symbiote utama dalam Marvel Universe, Pikiran-Rakyat.com telah merangkum lima symbiote terkuat di Marvel Universe.

1. Spiderman

Peter Parker adalah orang pertama yang terikat dengan symbiote Venom yang membuat dirinya menjadi lebih kuat dan lincah.

Baca Juga: Foto Anthony Ginting dan Apriyani Rahayu Ikuti Tes CPNS Beredar Usai Raih Medali di Olimpiade Tokyo

Namun, Peter Parker menyadari bahwa kostum Spiderman berwarna hitam itu ternyata merupaka jelmaan makhluk parasit yang hidup.

2. The Life Foundation Symbiote

The Life Foundation Symbiote secara teoritis lebih kuat dari Induknya. Tetapi karakter-karakter di dalamnya seperti, Riot, Lasher, Phage, dan Agony di ceritanya jarang menunjukkan kekuatan aslinya.