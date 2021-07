Akui Tak Pernah Star Syndrome, Lukman Sardi: Ayah Saya Cukup Keras dalam Mendidik

PIKIRAN RAKYAT – Aktor senior Lukman Sardi baru-baru ini membongkar jati dirinya yang memiliki DNA seniman dari keluarga intinya.

Ayah Lukman Sardi yang bernama Idris Sardi, merupakan seorang musikus dan pemain biola orkestra tersohor pada masanya.

“Sebenernya masa kecil gue itu areanya di situ. Tapi gue tuh cuma waktu itu ke tempat syuting gue seneng karena ketemu banyak orang, bisa main, segala macem. Tapi nggak pernah kepikiran untuk i will become an actor,” ujarnya.

Jadi aktor dan bermain film sejak kecil, Lukman mengungkapkan bahwa dia tak pernah merasakan star syndrome karena didikan sang ayah.

“Bokap gue cukup keras dalam mendidik anak-anaknya, ’lu kalau lagi syuting ya syuting, tapi kalau lagi di rumah lu anak gua, lu bukan siapa-siapa'. Jadi ketika gue gak main film gak ada impact yang akhirnya bikin star syndrome gue hilang, gak ada. Di keluarga gue tuh gak ada kayak gitu, gue ngejalanin masa-masa itu ya seperti biasa,” ucap Lukman Sardi.

Tak hanya itu, Lukman juga membeberkan jika hubungannya justru lebih dekat dengan sang ibu, lantaran sang Ayah terlalu sibuk dengan jadwalnya.

Lukman mengungkapkan bahwa Ayahnya jarang berada di rumah karena harus melakukan rekaman di luar negeri.

Pasalnya, pada masa itu rekaman musik film tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di negara-negara luar seperti di Jepang dan Hongkong karena harus dilakukan di sebuah studio besar.