Kesal Selalu Jadi Korban Insecure, Marshanda: Jangan Pentingkan Soal Gemuk atau Kurus

PIKIRAN RAKYAT – Andriani Marshanda atau yang akrab disapa Marshanda sempat mendapat banyak komentar negatif dan dibanjiri hujatan usai tertangkap kamera 'mengamuk'.

Meski begitu, Marshanda kini berubah menjadi sosok yang gencar memberikan dorongan mental untuk pengikutnya di Instagram.

Bahkan, Marshanda kini tengah berusaha untuk mencintai dirinya sendiri dengan bentuk tubuh yang ia miliki.

Marshanda memberi dukungan kepada para perempuan yang kerap dihujat dan dipandang sebelah mata karena bentuk tubuhnya tidak dianggap ‘body goals’.

“Kampanye My Body is Perfect and I Love It (Tubuh saya sempurna dan saya suka itu), gue buat dengan alasan pertama yaitu untuk ngelawan insecurity gue sendiri,” kata Marshanda.

“Gue rasa setelah kita bisa praktekin ke diri sendiri ide-ide yang kita tuturkan ke orang lain, baru orang lain akan merasakan the truth of that message in us (kebenaran pesan itu bagi kita),” ujarnya.

Marshanda mengaku sebelum ia mengajak orang untuk melakukan hal serupa dengan dirinya haruslah memberi contoh terlebih dulu, karena sikap lebih dipercaya daripada sekedar cuap-cuap.